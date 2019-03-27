إصابة, رونالدو, تثير, قلق, يوفنتوس,

كلمات متعلقةإصابة, رونالدو, تثير, قلق, يوفنتوس,
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي،...
نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة هاتف محمول، قالت إنه يعود للساحر الأرجنتيني...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق...
وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر...
اختلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع والده، بشأن الانتقال إلى...
تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة...
كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...
سربت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل...
استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن...
رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...