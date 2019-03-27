إصابة, رونالدو, تثير, قلق, يوفنتوس,

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تخيف المسؤولين في السيدة العجوز.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، الإثنين الماضي، وأوضح يوفنتوس أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيمن.ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مسؤولي يوفنتوس قلقون للغاية، بشأن احتمالية غياب كريستيانو أمام أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تصريحات اللاعب، بأنه سيعود خلال أسبوعين فقط.