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اطلاق نار على محل صرافة في نتسيرت عيليت



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تحقق الشرطة في نتسيرت عيليت في ملابسات اقدام مجهولين يركبون دراجة نارية باطلاق نار على محل صرافة في نتسيرت عيليت عصر اليوم الاربعاء .


وافادت الشرطة ان الحادث انتهى دون اصابات فيما باشرت الشرطة البحث عن المشتبهين الذين فروا من المكان .





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