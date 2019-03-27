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تخليص عالق جراء حادث طرق على شارع ٤ قرب عكا



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عملت ٣ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون على معالجة حادث طرق وقع ظهر اليوم الاربعاء بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع رقم ٤ بالمقطع الواصل بين مفرق "عين همفراتس" لاتجاه عكا.



رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على تخليص عالق من الشاحنة.




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