تخليص, عالق, جراء, حادث, طرق, على, شارع, ٤, قرب, عكا,

رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على تخليص عالق من الشاحنة.

عملت ٣ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون على معالجة حادث طرق وقع ظهر اليوم الاربعاء بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع رقم ٤ بالمقطع الواصل بين مفرق "عين همفراتس" لاتجاه عكا.

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