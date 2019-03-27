تخليص, عالق, جراء, حادث, طرق, على, شارع, ٤, قرب, عكا,

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قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" "إن 25 عاملا قد توفوا داخل سوق...
شدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في كلمة له في مهرجان...
تحقق الشرطة في نتسيرت عيليت في ملابسات اقدام مجهولين يركبون دراجة نارية باطلاق...
اصيب شاب 28 عاما اليوم الاربعاء بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار في حي...
قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان الاحصائيات التي...
نظم فرع التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء حفلًا تكريميًا...
شارك العشرات اليوم الأربعاء في الوقفة قبالة سجن الرملة، التي دعت لها لجنة...
اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب...
اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات في مخيم...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان صادر...