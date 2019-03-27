الاتحاد, الاوروبي, يؤكد, عدم, اعترافه, بالسيادة, الاسرائيلية, على, هضبة, الجولان, المحتلة‎,

أجمعت الدول ال-28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و497، وبالتالي فهي لا تعترف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.

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