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الاتحاد الاوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجمعت الدول ال-28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و497، وبالتالي فهي لا تعترف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.




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