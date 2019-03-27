فيديو - اصابة متوسطة باطلاق نار في حي الالمانية بحيفا

وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والذي على ما يبدو خلفيته جنائية.

اصيب شاب 28 عاما اليوم الاربعاء بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار في حي الالمانية بمدينة حيفا .

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