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فيديو - اصابة متوسطة باطلاق نار في حي الالمانية بحيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 28 عاما اليوم الاربعاء بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار في حي الالمانية بمدينة حيفا .


وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والذي على ما يبدو خلفيته جنائية.




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