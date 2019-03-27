ميريام, فارس, تستعرض, رشاقتها, بصورة, على, الارض!,

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كشف الممثل السوري يحيى بيازي لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري باسل...
أصدرت محكمة مصرية قراراً بإلزام رجل الأعمال والمنتج إيهاب طلعت، بدفع 5 ملايين...
حصدت الفنانة اللبنانية إليسا رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى...
نشر الممثل السوري تيم حسن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الهيبة...
أشارت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل في أحد لقاءاتها الى انها تسجل اغنيات زوجها...
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كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح،...
توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي...
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