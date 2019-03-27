ميريام, فارس, تستعرض, رشاقتها, بصورة, على, الارض!,

ميريام ظهرت في الصورة ممدة على الأرض، وتستعرض أناقتها وقوامها الرشيق على الملأ، في صورة اعتبرها الكثيرون جريئة.وكانت ميريام فارس قد تعرضت منذ ايام لانتقادات مماثلة بسبب صورة نشرتها ظهرت فيها بروب الاستحمام كدعاية لأحد الفنادق الشهيرة.

تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لانتقادات بالغة، بسبب صورة جديدة نشرتها عبر السوشيال ميديا.

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