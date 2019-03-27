تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-27 15:55:26 ترامب : الإعلام "عدو الشعب" |  2019-03-27 15:55:56 عريقات يدعو لإنهاء الانقسام بهدف إسقاط "صفقة القرن" |  2019-03-27 14:55:39 العام الجاري .. 25 عاملاً من الضفة توفوا بورشات داخل إسرائيل |  2019-03-27 14:55:17 دعوات للاضراب والمشاركة في مليونية العودة السبت بغزة |  2019-03-27 15:55:13 حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر |  2019-03-27 14:28:52 بركة: علاقتنا بوطننا لن تكون مشتقة من القوانين الإسرائيلية |  2019-03-27 14:01:39 اطلاق نار على محل صرافة في نتسيرت عيليت |  2019-03-27 13:52:49 تخليص عالق جراء حادث طرق على شارع ٤ قرب عكا |  2019-03-27 13:47:04 الاتحاد الاوروبي يؤكد عدم اعترافه بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة‎ |  2019-03-27 13:43:36 فيديو - اصابة متوسطة باطلاق نار في حي الالمانية بحيفا |  2019-03-27 14:00:12 ميسي يقتني آيفون من الذهب - صورة |  2019-03-27 14:00:16 انخفاض غير مسبوق باعداد جرائم القتل في الضفه الغربية بنسبة 29% وجرائم الشرف تتلاشى |  2019-03-27 12:46:36 حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ |  2019-03-27 12:36:42 العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان |  2019-03-27 12:23:30 وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميريام فارس تستعرض رشاقتها بصورة على الارض!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لانتقادات بالغة، بسبب صورة جديدة نشرتها عبر السوشيال ميديا.




ميريام ظهرت في الصورة ممدة على الأرض، وتستعرض أناقتها وقوامها الرشيق على الملأ، في صورة اعتبرها الكثيرون جريئة.

 
 
وكانت ميريام فارس قد تعرضت منذ ايام لانتقادات مماثلة بسبب صورة نشرتها ظهرت فيها بروب الاستحمام كدعاية لأحد الفنادق الشهيرة.




كلمات متعلقة

ميريام, فارس, تستعرض, رشاقتها, بصورة, على, الارض!,

تابعونــا

صورة - هذه شخصية يحيى بيازي في "باب الحارة" صورة - هذه شخصية يحيى بيازي في "باب الحارة" 2019-03-27 | 15:55:44

كشف الممثل السوري ​يحيى بيازي​ لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر...

صورة لباسل خياط ونجله تشعل مواقع التواصل الإجتماعي صورة لباسل خياط ونجله تشعل مواقع التواصل الإجتماعي 2019-03-27 | 14:55:09

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري ​باسل...

حسن الرداد يحصل على تعويض بـ5 ملايين جنيه حسن الرداد يحصل على تعويض بـ5 ملايين جنيه 2019-03-27 | 12:45:27

أصدرت محكمة مصرية قراراً بإلزام رجل الأعمال والمنتج ​إيهاب طلعت​، بدفع 5 ملايين...

إليسا تحصد رقم قياسي.. 100 مليون لـ"حالة حب" إليسا تحصد رقم قياسي.. 100 مليون لـ"حالة حب" 2019-03-27 | 11:30:18

حصدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى...

تيم حسن في كواليس "الهيبة الحصاد" - صورة تيم حسن في كواليس "الهيبة الحصاد" - صورة 2019-03-27 | 08:32:25

نشر الممثل السوري ​تيم حسن​ صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "​الهيبة...

بسمة بوسيل: "سجلت أغاني تامر بالستوديو بصوتي" بسمة بوسيل: "سجلت أغاني تامر بالستوديو بصوتي" 2019-03-26 | 20:00:41

أشارت الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ في أحد لقاءاتها الى انها تسجل اغنيات زوجها...

أول ظهور إعلامي لأنغام مع زوجها الجديد أول ظهور إعلامي لأنغام مع زوجها الجديد 2019-03-26 | 15:55:37

أثارت المطربة المصرية، أنغام، ضجة كبيرة على الإنترنت في ظهورها الرسمي الأول مع...

جيسي عبدو تكشف سبب لقائها محمد صلاح جيسي عبدو تكشف سبب لقائها محمد صلاح 2019-03-26 | 14:55:29

كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح،...

فنان سوري يفارق الحياة خلال "مشهد الموت" فنان سوري يفارق الحياة خلال "مشهد الموت" 2019-03-26 | 14:15:28

توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي...

بعد أزمتها الأخيرة شيرين عبدالوهاب تتصدر الصحف العالمية بعد أزمتها الأخيرة شيرين عبدالوهاب تتصدر الصحف العالمية 2019-03-26 | 11:30:58

اهتمت الصحف العالمية بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةحريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com