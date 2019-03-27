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حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎



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نظم فرع التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء حفلًا تكريميًا لمدير فرع التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر، وذلك في فندق رمادا في مدينة الناصرة وبحضور رئيس بلدية الناصرة علي سلام وقائد شرطة بيسان لطفي فلاح والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع ورجال اعمال وموظفي فرع التأمين الوطني في المدينة .

وفي كلمته اثني رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، على عمل ابو بكر مؤكدًا على أنه قام بتغيير جذري.

 فيما قال ابو بكر: قدمنا انجازات كبيرة للمجتمع العربي، منها تقليص فترات الإنتظار إلى 15 دقيقة وخدمات أخرى.




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