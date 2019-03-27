حسن, الرداد, يحصل, على, تعويض, بـ5, ملايين, جنيه,

كلمات متعلقةحسن, الرداد, يحصل, على, تعويض, بـ5, ملايين, جنيه,
حصدت الفنانة اللبنانية إليسا رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى...
نشر الممثل السوري تيم حسن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الهيبة...
أشارت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل في أحد لقاءاتها الى انها تسجل اغنيات زوجها...
أثارت المطربة المصرية، أنغام، ضجة كبيرة على الإنترنت في ظهورها الرسمي الأول مع...
كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح،...
توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي...
اهتمت الصحف العالمية بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها في...
وصفت المطربة اللبنانية إليسا، رد أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،...
هرت النجمة اللبنانية مايا دياب في الحلقة الماضية من برنامج «هيك منغني» بفستان...
كشف الفنان الفلسطيني محمد عسافعن اخبار وأسرار عدة في حياته الفنية والشخصية...