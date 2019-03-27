حسن, الرداد, يحصل, على, تعويض, بـ5, ملايين, جنيه,

أصدرت محكمة مصرية قراراً بإلزام رجل الأعمال والمنتج ​إيهاب طلعت​، بدفع 5 ملايين جنيه للممثل المصري ​حسن الرداد​، بسبب عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما لإنتاج عمل فني.

وكان أقام المحامي شعبان سعيد، دعوى ضد إيهاب طلعت، طلب فيها فسخ عقد مسلسل "نوح"، وإلزامه بدفع تعويض للرداد، نظرًا لعدم تنفيذ بنود العقود والمسلسل بالموسم الرمضاني الماضي.وأثبت المحامي، الأضرار التي لحقت بـ الرداد، وكان أهمها عدم اشتراكه في أعمال درامية العام الماضي، التزامًا بالعقد، فضلًا عن إثباته أن عدم تنفيذ المسلسل يرجع لعدم التزام المنتج.