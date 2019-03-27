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جزيرة للبيع بسعر منزل !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرضت جزيرة مثلثة الشكل للبيع في خليج النرويج المطل على بحر الشمال، بسعر مغر يوازي شقة أو منزلا في المدن الكبرى.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن مساحة جزيرة "تيراهومن" الخاصة تبلغ أكثر من 10 آلاف متر مربع، وعرضت للبيع لقاء مبلغ 2.2 مليون دولار.


وتظهر صور الأقمار الصناعية الجزيرة الصغيرة مغطاة بالأشجار، وفي وسطها منزل صغير يعلوه القرميد، فضلا عن مكان لرسو القوارب الصغيرة التي تربط الجزيرة بالبر الرئيسي للنرويج.


وقالت "ديلي ميل" إن المشترين المحتملين لا يحصلون على الأرض بسعر مناسب فحسب، بل أيضا على عقار مذهل مكون من أربع غرف نوم، في وسعه أن يستوعب 15 شخصا.


ويتميز منزل الجزيرة المطلة على بحر الشمال، بتصميمات داخلية من الخشب الذي يغطي الأرضية والجدران في غرفة المعيشة والمطبخ، فضلا عن نوافذ كبيرة تظهر مناظر طبيعية خلابة.


وأدرجت الجزيرة على موقع "Vladi" المتخصص في تجارة الجزر الخاصة، ويقول الموقع إنه يمكن لقاطني الجزيرة الوصول إلى البر الرئيسي للنرويج خلال 5 دقائق عبر القارب.




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