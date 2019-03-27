تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-27 12:46:36 حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ |  2019-03-27 12:36:42 العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان |  2019-03-27 12:23:30 وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون |  2019-03-27 12:04:22 في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين |  2019-03-27 11:37:49 فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين |  2019-03-27 11:06:01 استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة |  2019-03-27 10:13:17 المطران عطا الله حنا :نستنكر مظاهر الارهاب والابادة الجماعية التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا |  2019-03-27 09:50:01 فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل |  2019-03-27 09:43:09 لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك |  2019-03-27 09:39:14 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة |  2019-03-27 09:38:24 النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل |  2019-03-27 08:37:29 ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا |  2019-03-27 08:27:13 هبوط اضطراري وضربة جديدة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" |  2019-03-27 08:23:57 محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة |  2019-03-27 08:21:53 جوليانا عواضة سيدة الأرجنتين الأولى تتألق في اسبانيا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صفقة مجنونة تُنهي الحرب الباردة بين يوفنتوس والريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق المنظور، بين يوفنتوس وريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لتضع حدا لحالة الحرب الباردة بين الناديين، منذ انتقال النجم البرتغال كريستيانو رونالدو إلى تورينو مطلع الموسم. 


ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، يعد أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

 وأشارت إلى أن اليوفي من الصعب أن يرفض عرضًا بقيمة 86 مليون يورو، للتخلي عن خدمات بيانيتش في الميركاتو الصيفي.

 وأوضحت أن الحل الأفضل للسيدة العجوز من أجل التخلي عن النجم البوسني، هو أن يكون رحيل بيانيتش ضمن صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تتضمن انتقال الألماني توني كروس إلى تورينو.

 وذكرت أن كروس يتمتع بصفات مختلفة عن بيانيتش، إلا أنه ظل لفترة طويلة أحد أهداف فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس.




كلمات متعلقة

صفقة, مجنونة, تُنهي, الحرب, الباردة, بين, يوفنتوس, والريال,

تابعونــا

بوجبا يحدد شرط الرحيل إلى ريال مدريد بوجبا يحدد شرط الرحيل إلى ريال مدريد 2019-03-27 | 11:30:08

وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر...

مبابي يختلف مع والده حول الرحيل لريال مدريد مبابي يختلف مع والده حول الرحيل لريال مدريد 2019-03-27 | 10:02:18

اختلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع والده، بشأن الانتقال إلى...

كلوب يكشف كواليس حديثه مع صلاح كلوب يكشف كواليس حديثه مع صلاح 2019-03-27 | 08:29:33

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة...

غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة غريزمان يخرج عن صمته ويتحدث حول الانتقال لبرشلونة 2019-03-26 | 20:00:39

كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...

تعرفوا على قميص ريال مدريد في الموسم المقبل - صورة تعرفوا على قميص ريال مدريد في الموسم المقبل - صورة 2019-03-26 | 15:55:28

سربت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل...

والد نيمار يكشف حقيقة انتقال نجله لصفوف ريال مدريد والد نيمار يكشف حقيقة انتقال نجله لصفوف ريال مدريد 2019-03-26 | 14:55:14

استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن...

هازارد يحسم مسألة انتقاله إلى ريال مدريد هازارد يحسم مسألة انتقاله إلى ريال مدريد 2019-03-26 | 14:15:27

رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...

زيدان يحبط تحركات ليفربول.. ويتمسك بأسينسيو زيدان يحبط تحركات ليفربول.. ويتمسك بأسينسيو 2019-03-26 | 13:00:36

بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم...

رونالدو يتحدث عن إصابته ويكشف فترة غيابه عن الملاعب رونالدو يتحدث عن إصابته ويكشف فترة غيابه عن الملاعب 2019-03-26 | 11:30:54

علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم...

280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد 2019-03-26 | 10:00:38

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة تفتيش حتى لو لم تكن مشتبها الشرطة السماح قراءة اولى قانون زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد ثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءقداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com