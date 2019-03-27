العثور, على, ابن, السفير, الليبي, في, الأردن, مقتولا, وسط, عمان,

أفادت وسائل إعلام في الأردن بعثور أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط العاصمة عمان، تبين فيما بعد أنه ابن السفير الليبي في الأردن، محمد حسن البرغثي.

وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية عثرت صباح اليوم على جثة في منطقة "عبدون" وسط عمان، مشيرة إلى أن السفير الليبي كان قد أبلغ في وقت سابق باختفاء نجله.وأضافت أن القتيل مصاب بطلق ناري واحد في الرأس داخل سيارة، وقد تم نقله إلى مركز الطب الشرعي.