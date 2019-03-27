فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين

وكانت الشرطة تلقت شريط فيديو من جمعية تعنى بالحيوانات و, وباشرت التحقيق حتى توصلت الى المكان وداهمت المحل وقامت ب"تخليص" الكلاب .واشارت الشرطة انها تبحث عن المشتبه والمعروف هويته للشرطة .

اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب تم حيازتها في ظروف سيئة وتعرضها للتعذيب .

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