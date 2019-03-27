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فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين



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اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب تم حيازتها في ظروف سيئة وتعرضها للتعذيب .



وكانت الشرطة تلقت شريط فيديو من جمعية تعنى بالحيوانات و, وباشرت التحقيق حتى توصلت الى المكان وداهمت المحل وقامت ب"تخليص" الكلاب .



واشارت الشرطة انها تبحث عن المشتبه والمعروف هويته للشرطة .




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