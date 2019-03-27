بوجبا, يحدد, شرط, الرحيل, إلى, ريال, مدريد,

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق...
اختلف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع والده، بشأن الانتقال إلى...
تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة...
كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...
سربت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل...
استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن...
رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...
بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم...
علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم...
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم...