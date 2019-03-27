بوجبا, يحدد, شرط, الرحيل, إلى, ريال, مدريد,

وضع مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد، شرطًا من أجل الموافقة على انتقال موكله إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رايولا طلب حصول بوجبا، على راتب يبلغ 13.6 مليون إسترليني، من أجل ترك مانشستر يونايتد والانتقال إلى قلعة سانتياجو برنابيو.وإذا وافق ريال مدريد على طلبات بوجبا، فإن الأخير سيصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي الملكي، متفوقًا على الويلزي جاريث بيل، 11.9 مليون إسترليني، والقائد الإسباني سيرجيو راموس 9.3 مليون إسترليني.