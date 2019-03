حصدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب العالمي.

إليسا احتفلت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالرقم القياسي حيث اعادت نشر الأغنية وعلقت بالتالي:Offically #halethob lyrics video crossed today 100M ,one of my favorite song ever RotanaMusic lets celebrateوانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على الأغنية وتعليق إليسا حيث هنأوها على هذا الرقم القياسي.