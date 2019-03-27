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إليسا تحصد رقم قياسي.. 100 مليون لـ"حالة حب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ رقماً قياسياً من أغنيتها "حالة حب" بحيث وصلت الى حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب العالمي.



إليسا احتفلت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بالرقم القياسي حيث اعادت نشر الأغنية وعلقت بالتالي:


Offically #halethob lyrics video crossed today 100M ,one of my favorite song ever RotanaMusic lets celebrate


وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على الأغنية وتعليق إليسا حيث هنأوها على هذا الرقم القياسي.




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