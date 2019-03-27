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استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة



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اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم وقعت فجر اليوم.



واضافت المصادر ان الشاب ساجد عبد الحكيم حلمي مزهر (18 عاما) استشهد عندما اطلق جنود النار عليه وهو بلباس الاسعاف يحاول انقاذ الجرحى الذين اصيبوا في المواجهات.


وكانت مواجهات وقعت بين الشبان وقوات الجيش اثر اقتحامها المخيم،




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