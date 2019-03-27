استشهاد, مسعف, برصاص, الجيش, في, مخيم, الدهيشة,

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نظم فرع التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء حفلًا تكريميًا...
شارك العشرات اليوم الأربعاء في الوقفة قبالة سجن الرملة، التي دعت لها لجنة...
اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان صادر...
قال البروفيسور سليم الحاج يحيي ابن مدبنة الطيبة ومدير مستشفى النجاح - نابلس ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي صباح اليوم الاربعاء...
اقيم في مكتبة بلدية عرابة امس الثلاثاء انتخابات للجنة العمال والموظفين في بلدية...
شب حريق في مخزن تابع لبلدية رهط فجر اليوم الاربعاء . طواقم عديده من الاطفاء...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض...
سلم المشتبه فيه بجرح شخصين خلال سطو مسلح على فرع البريد في طمرة صباح امس نفسه...