تمساح, جائع, ينقض, على, سمكة, علقت, بصنارة, صياد!, (فيديو),

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو مرعب لتمساح جائع يطارد صيادين أستراليين ويأكل ما اصطاداه بلمح البصر.

وذكر موقع "ABC News" الإخباري، أن الحادث وقع في أستراليا، عندما كان ديك ودانيال يصطادان عند بحيرة في مدينة داروين.ويظهر الفيديو كيف يقوم أحد الصيادين بسحب سمكة هامور علقت في صنارته من الماء، واندفاع تمساح مفترس نحو الصيد قبل أن يخرج من الماء بسرعة كبيرة ويتابع مطاردة السمكة على الشاطئ حتى يلتهمها.وقال ديك: "لقد كان دانيال يسحب السمكة بسرعة، لكن التمساح كان أسرع وانطلق كالسهم تجاه الصيد، لم أكن أنظر باتجاه دانيال لكنني تمنيت أن يكون قد هرب من أمام التمساح الهائج".