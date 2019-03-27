تمساح, جائع, ينقض, على, سمكة, علقت, بصنارة, صياد!, (فيديو),

كلمات متعلقةتمساح, جائع, ينقض, على, سمكة, علقت, بصنارة, صياد!, (فيديو),
عرضت جزيرة مثلثة الشكل للبيع في خليج النرويج المطل على بحر الشمال، بسعر مغر يوازي...
في حالة طبية نادرة، أنجبت امرأة توأما من أبوين مختلفين، وتم اكتشاف المفاجأة...
يعتقد كثيرون أنه من الصعب أن تتعرض شركات التقنية العملاقة لعمليات احتيال يدبرها...
شهدت سائحة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سريعا جدا لأسد بحر على سمكة قرش...
خلت شركة أبل الأميركية عن إعادة العمل بتصميم هاتفها القديم آيفون إس إي iPhone SE، لكن...
أعلن أحد المستشفيات الأمريكية عن قرب ولادة 9 ممرضات يعملن لديه، حملن تقريبا في نفس...
أخطأ قائد طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، الاثنين، طريقه فهبط في...
أن ينال الإنسان فرصة للعودة إلى الحياة بعد الموت، بالتأكيد ستكون كأنها ولادة من...
شهدت مدينة دبي حفل الدورة الخامسة لجوائز "أفضل معلم في العالم"، والتي فاز بها...
كشفت النيابة السعودية اليوم الأحد أن طفلا ذا 11 عاما من عمره انتحر مؤخرا في إحدى...