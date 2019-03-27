تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-27 12:46:36 حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ |  2019-03-27 12:36:42 العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان |  2019-03-27 12:23:30 وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون |  2019-03-27 12:04:22 في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين |  2019-03-27 11:37:49 فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين |  2019-03-27 11:06:01 استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة |  2019-03-27 10:13:17 المطران عطا الله حنا :نستنكر مظاهر الارهاب والابادة الجماعية التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا |  2019-03-27 09:50:01 فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل |  2019-03-27 09:43:09 لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك |  2019-03-27 09:39:14 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة |  2019-03-27 09:38:24 النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل |  2019-03-27 08:37:29 ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا |  2019-03-27 08:27:13 هبوط اضطراري وضربة جديدة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" |  2019-03-27 08:23:57 محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة |  2019-03-27 08:21:53 جوليانا عواضة سيدة الأرجنتين الأولى تتألق في اسبانيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا :نستنكر مظاهر الارهاب والابادة الجماعية التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال سيادة المطران عطا الله حنا  رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان صادر عنه :" نعرب عن شجبنا واستنكارنا للجرائم الارهابية المروعة التي ترتكب بحق المسيحيين في نيجيريا والتي ترقى الى مستوى الابادة الجماعية .



ولقد وصلتنا هذه الصور المروعة والتي تشير الى هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المسيحيين الابرياء من منظمة بوكو حرام الارهابية وهي الوجه الاخر لداعش .


اننا في الوقت الذي فيه نتضامن مع اخوتنا في نيجريا ونعزي بالشهداء ونقول لمن يجب ان يسمع ، كفى قتلا وامتهانا للكرامة الانسانية .


ان التعدي على دور العبادة والمصلين سواء كان هذا في نيوزيلاندا او في نيجيريا او في اي مكان في هذا العالم هو عمل مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا ، ونعتقد بأن هنالك جهات تغذي مثل هذه التصرفات وهي التي تستثمرها وتستفيد منها بهدف نسف قيم التعايش والاخاء الانساني بين الشعوب وجميع المنتمين للاديان في عالمنا .

من مدينة القدس المباركة نبعث بتعازينا القلبية لكل المكلومين والمحزونين والمتألمين وضحايا الارهاب والعنف ونقول بأن الله خلقنا جميعا من اجل الخير ومن اجل تكريس ثقافة المحبة والاخوة بين الناس وليس من اجل القتل والارهاب والعنف الذي يستهدف الابرياء .


ان مظاهر الارهاب التي نلحظ وجودها في عالمنا يجب ان تجعلنا جميعا كقيادات دينية ومن كل الاديان ان نتحمل مسؤولياتنا وان نعمل معا وسويا من اجل تكريس ثقافة التسامح والاخاء الديني .


يؤسفنا ويحزننا ان نرى هذه المشاهد المروعة وقبلها شاهدنا ما حدث في نيوزيلاندا وما حدث في سوريا والعراق وفي مصر وفي غيرها من الاماكن.


ان ضحايا الارهاب في هذا العالم هم اخوتنا في الانتماء الانساني ايا كان انتماءهم الديني او المذهبي ودمائهم المسفوكة بسبب الارهاب انما هي وصمة عار في جبين الانسانية .


ان من يقف وراء الارهاب الذي يعصف بعالمنا انما هي جهات معادية للقيم الانسانية والاخلاقية والدينية فمن يذبح ويقتل ويفجر ويستهدف المصلين في دور العبادة انما فقد انسانيته وتحول الى مجرم وقاتل وارهابي .


عزاؤنا لكافة اسر شهداء وضحايا الارهاب فالقاتل واحد والمجرم واحد والمخططون معرفون وهم اعداء الانسانية الذين لا يريدون الخير لشعوبنا ويسعون لاثارة الصراعات الدينية والفتن المذهبية في عالمنا .


ستبقى رسالة فلسطين وعاصمتها القدس رسالة محبة واخوة وتضامن مع كل انسان مكلوم .


فشهداء المسجدين في نيوزيلاندا هم اخوتنا وكذلك شهداء الكنائس المستهدفة في نيجيريا هم اخوتنا ، فكلنا ابناء ادم وكلنا ننتمي الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله .كفى عنفا وقتلا وامتهانا للكرامة الانسانية . 


وقد جاءت كلمات سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس هذه صباح اليوم في حديث لمحطة تلفزيونية كنسية ايطالية وذلك تعقيبا على الارهاب الذي يعصف بالمسيحيين في نيجيريا .




كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا, :نستنكر, مظاهر, الارهاب, والابادة, الجماعية, التي, تستهدف, المسيحيين, في, نيجيريا,

تابعونــا

حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ 2019-03-27 | 12:46:36

نظم فرع التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء حفلًا تكريميًا...

وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون 2019-03-27 | 12:23:30

شارك العشرات اليوم الأربعاء في الوقفة قبالة سجن الرملة، التي دعت لها لجنة...

فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين 2019-03-27 | 11:37:49

اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب...

استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة 2019-03-27 | 11:06:01

اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات في مخيم...

فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل 2019-03-27 | 09:50:01

قال البروفيسور سليم الحاج يحيي ابن مدبنة الطيبة ومدير مستشفى النجاح - نابلس ...

تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة 2019-03-27 | 09:39:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي صباح اليوم الاربعاء...

محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة 2019-03-27 | 08:23:57

اقيم في مكتبة بلدية عرابة امس الثلاثاء انتخابات للجنة العمال والموظفين في بلدية...

حريق في مخزن تابع لبلدية رهط وأضرار جسيمة حريق في مخزن تابع لبلدية رهط وأضرار جسيمة 2019-03-27 | 08:17:46

شب حريق في مخزن تابع لبلدية رهط فجر اليوم الاربعاء . طواقم عديده من الاطفاء...

اجواء باردة وامطار متفرقة على جميع المناطق اجواء باردة وامطار متفرقة على جميع المناطق 2019-03-27 | 05:20:58

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض...

المشتبه بتنفيذ السطو المسلح على بريد طمرة يسلم نفسه المشتبه بتنفيذ السطو المسلح على بريد طمرة يسلم نفسه 2019-03-26 | 19:02:03

سلم المشتبه فيه بجرح شخصين خلال سطو مسلح على فرع البريد في طمرة صباح امس نفسه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهسخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور ضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة وسام غيث بت . حنينا القدس مصرع دهس شارع 6 هرب من الشرطة تساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com