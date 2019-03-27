المطران, عطا, الله, حنا, :نستنكر, مظاهر, الارهاب, والابادة, الجماعية, التي, تستهدف, المسيحيين, في, نيجيريا,

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان صادر عنه :" نعرب عن شجبنا واستنكارنا للجرائم الارهابية المروعة التي ترتكب بحق المسيحيين في نيجيريا والتي ترقى الى مستوى الابادة الجماعية .

ولقد وصلتنا هذه الصور المروعة والتي تشير الى هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المسيحيين الابرياء من منظمة بوكو حرام الارهابية وهي الوجه الاخر لداعش .اننا في الوقت الذي فيه نتضامن مع اخوتنا في نيجريا ونعزي بالشهداء ونقول لمن يجب ان يسمع ، كفى قتلا وامتهانا للكرامة الانسانية .ان التعدي على دور العبادة والمصلين سواء كان هذا في نيوزيلاندا او في نيجيريا او في اي مكان في هذا العالم هو عمل مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا ، ونعتقد بأن هنالك جهات تغذي مثل هذه التصرفات وهي التي تستثمرها وتستفيد منها بهدف نسف قيم التعايش والاخاء الانساني بين الشعوب وجميع المنتمين للاديان في عالمنا .من مدينة القدس المباركة نبعث بتعازينا القلبية لكل المكلومين والمحزونين والمتألمين وضحايا الارهاب والعنف ونقول بأن الله خلقنا جميعا من اجل الخير ومن اجل تكريس ثقافة المحبة والاخوة بين الناس وليس من اجل القتل والارهاب والعنف الذي يستهدف الابرياء .ان مظاهر الارهاب التي نلحظ وجودها في عالمنا يجب ان تجعلنا جميعا كقيادات دينية ومن كل الاديان ان نتحمل مسؤولياتنا وان نعمل معا وسويا من اجل تكريس ثقافة التسامح والاخاء الديني .يؤسفنا ويحزننا ان نرى هذه المشاهد المروعة وقبلها شاهدنا ما حدث في نيوزيلاندا وما حدث في سوريا والعراق وفي مصر وفي غيرها من الاماكن.ان ضحايا الارهاب في هذا العالم هم اخوتنا في الانتماء الانساني ايا كان انتماءهم الديني او المذهبي ودمائهم المسفوكة بسبب الارهاب انما هي وصمة عار في جبين الانسانية .ان من يقف وراء الارهاب الذي يعصف بعالمنا انما هي جهات معادية للقيم الانسانية والاخلاقية والدينية فمن يذبح ويقتل ويفجر ويستهدف المصلين في دور العبادة انما فقد انسانيته وتحول الى مجرم وقاتل وارهابي .عزاؤنا لكافة اسر شهداء وضحايا الارهاب فالقاتل واحد والمجرم واحد والمخططون معرفون وهم اعداء الانسانية الذين لا يريدون الخير لشعوبنا ويسعون لاثارة الصراعات الدينية والفتن المذهبية في عالمنا .ستبقى رسالة فلسطين وعاصمتها القدس رسالة محبة واخوة وتضامن مع كل انسان مكلوم .فشهداء المسجدين في نيوزيلاندا هم اخوتنا وكذلك شهداء الكنائس المستهدفة في نيجيريا هم اخوتنا ، فكلنا ابناء ادم وكلنا ننتمي الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله .كفى عنفا وقتلا وامتهانا للكرامة الانسانية .وقد جاءت كلمات سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس هذه صباح اليوم في حديث لمحطة تلفزيونية كنسية ايطالية وذلك تعقيبا على الارهاب الذي يعصف بالمسيحيين في نيجيريا .