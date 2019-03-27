فائدة, لن, تتوقعيها, لإضافة, فلفل, أسود, لكوب, الشاي,

انسداد الأنف مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، خاصة ممن يعانون من انسداد الجيوب الأنفية، إليكِ بعض النصائح والحيل المفيدة، لعلاج إنسداد الأنف يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

ماء الملح:آمنة وسهلة يمكن أن تخفف من مشكلة التنفس يمكنك إما شراء رذاذ ملحي معقم أو صنع واحدة في المنزل باستخدام ملعقة صغيرة من الملح مع كوب واحد من الماء الدافئ.شرائط لاصقة للأنف:تعمل على توسيع الممر الهوائي وهى ليست فقط للأطفال، ولكن أيضًا للبالغين.البخار الدافئ:الرطوبة هي واحدة من أفضل الأفكار لإلغاء انسداد الأنف. يعتبر الاستحمام بالماء الساخن أسهل طريقة لتجربة ذلك. تساعد الرطوبة في تخفيف الصعوبات الناتجة عن انسداد الأنف.ضغط دافئ:اغمسى منشفة في ماء دافئ وضعيه على أنفك لبعض الوقت و تأكد من أنك تغطي الجيوب الأنفية الخاصة بك أيضا. كرر ذلك كلما كان القماش باردًا تعد هذه طريقة فعالة لإلغاء انسداد الأنف.الشاي الساخن:الفلافونويد الموجود في الشاي بمثابة مضاد للالتهابات فعندما تضيف الفلفل فإن التأثير سيكون أقوى بسبب وجود بيبيرين في الفلفل الأسود.