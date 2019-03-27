فائدة, لن, تتوقعيها, لإضافة, فلفل, أسود, لكوب, الشاي,

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قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
يعتقد الكثيرون أن البقوليات هي السبب في الإصابة بانتفاخ القولون، وهذا يجعلهم...
كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللائي يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالدهون...
وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف بصلة في اليوم يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان...
كشف خبير في مجال الذكاء الصناعي إن زراعة عقل صناعي يمكن أن تحل محل التعليم، وتلغي...
قالت البروفيسورة الألمانية كلاوديا بفوهلر إن حكة الوحمة تستلزم استشارة الطبيب...
تعتبر الخضار والفواكه أساس الغذاء الصحي والسليم، غير أن كثيرين منا يرغبون في تجنب...
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة غرناطة، أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد...
كشف تقرير مسرب عن خطر المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الصناعية المعالجة...
يسارع كثير من الناس للتخلص من الموز إذا ما ظهرت عليه نقاط سوداء، لكن ما لا يعلمه...