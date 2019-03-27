فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل

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نظم فرع التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الاربعاء حفلًا تكريميًا...
شارك العشرات اليوم الأربعاء في الوقفة قبالة سجن الرملة، التي دعت لها لجنة...
اعلنت الشرطة صباح اليوم الاربعاء انها داهمت محلا في قرية عبلين وقاكت بتخليص كلاب...
اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب متأثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات في مخيم...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في بيان صادر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي صباح اليوم الاربعاء...
اقيم في مكتبة بلدية عرابة امس الثلاثاء انتخابات للجنة العمال والموظفين في بلدية...
شب حريق في مخزن تابع لبلدية رهط فجر اليوم الاربعاء . طواقم عديده من الاطفاء...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض...
سلم المشتبه فيه بجرح شخصين خلال سطو مسلح على فرع البريد في طمرة صباح امس نفسه...