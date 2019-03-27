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فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل



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قال البروفيسور سليم الحاج يحيي ابن مدبنة الطيبة ومدير مستشفى النجاح - نابلس  المقال، أنه فوجئ بقرار فصله والاستغناء عن خدماته من المستشفى.


واضاف انه فوجئ بسرعة فصل هاتفه الذي يخص المستشفى في يوم اقالته، واغلاق بريده الالكتروني الخاص بالجامعة.


وقال البروفيسور انه فضّل العودة الى فلسطين وترك بريطانيا.

وجاءت اقوال البروفيسور سليم في لقاء مع وكالة معا الاخبارية لبرنامج معا 24.


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