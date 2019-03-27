تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-27 12:46:36 حفل تكريم لمدير التأمين الوطني في الناصرة حسام ابو بكر‎ |  2019-03-27 12:36:42 العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان |  2019-03-27 12:23:30 وقفات تضامنية مع شيخ العراقيب والأسرى في السجون |  2019-03-27 12:04:22 في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين |  2019-03-27 11:37:49 فيديو - تخليص كلاب يشتبه بتعرضها للتعذيب في عبلين |  2019-03-27 11:06:01 استشهاد مسعف برصاص الجيش في مخيم الدهيشة |  2019-03-27 10:13:17 المطران عطا الله حنا :نستنكر مظاهر الارهاب والابادة الجماعية التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا |  2019-03-27 09:50:01 فيديو -البروفيسور سليم الحاج يحيى يكشف تفاصيل اقالته من مستشفى النجاح - جرحت وتفاجأت ولم اكن اتوقع ما حصل |  2019-03-27 09:43:09 لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك |  2019-03-27 09:39:14 تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة |  2019-03-27 09:38:24 النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل |  2019-03-27 08:37:29 ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا |  2019-03-27 08:27:13 هبوط اضطراري وضربة جديدة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" |  2019-03-27 08:23:57 محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة |  2019-03-27 08:21:53 جوليانا عواضة سيدة الأرجنتين الأولى تتألق في اسبانيا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لطيفة التونسية تتحدى ترامب-الجولان عربية سورية رغماً عنك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





احتجت المطربة التونسية لطيفة على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وخاطبته في تغريدة على حسابها في تويتر قائلة: "رغماً عنك.. الجولان عربية سورية".


وأضافت لطيفة التونسية إلى تعليقها عبارة أخرى تحدت بها الرئيس الأمريكي تقول "ورغما عنك نصرٌ آتٍ وفتحٌ مُبين".


 رغماً عنك .. الجولان عربية سورية .. ورغماً عنك نصرٌِ آتٍ وفتحٌ مُبين #الجولان_عربية_سورية #سوريا #الجولان

وأرفقت المطربة التونسية التعليق بتسجيل لنشيد وطني عن سوريا بأدائها ترد فيه عبارة "نصر آت وفتح مبين".




كلمات متعلقة

لطيفة, التونسية, تتحدى, ترامب-الجولان, عربية, سورية, رغماً, عنك,

تابعونــا

العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان العثور على ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان 2019-03-27 | 12:36:42

أفادت وسائل إعلام في الأردن بعثور أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، على شخص مقتول، وسط...

النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل 2019-03-27 | 09:38:24

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع "إسرائيل" عام 2016 لتزويد...

ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا 2019-03-27 | 08:37:29

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر...

هبوط اضطراري وضربة جديدة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" هبوط اضطراري وضربة جديدة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" 2019-03-27 | 08:27:13

تعرضت طائرات "بوينغ 737 ماكس" لضربة جديدة، بعد أن اضطرت طائرة من ذات الطراز تابعة...

سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن الجولان سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن الجولان 2019-03-27 | 05:25:17

طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر قرار الولايات المتحدة الاعتراف...

ملادينوف: نتعاون مع مصر وأطراف أخرى للتهدئة بغزة ملادينوف: نتعاون مع مصر وأطراف أخرى للتهدئة بغزة 2019-03-26 | 20:42:16

قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة في عملية السلام للشرق الاوسط، إن إسرائيل...

نصر الله: صاروخ غزة اثبت ان اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت وترامب قد يعترف بسيادتها على الضفة بعد الجولان نصر الله: صاروخ غزة اثبت ان اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت وترامب قد يعترف بسيادتها على الضفة بعد الجولان 2019-03-26 | 20:40:51

اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة وسقط شمال...

قرار قضائي لبناني بمسح الأراضي المحتلة المحاذية للجولان قرار قضائي لبناني بمسح الأراضي المحتلة المحاذية للجولان 2019-03-26 | 17:14:03

اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي...

إصابة شخصين جراء إطلاق نار في مطار وسط تركيا إصابة شخصين جراء إطلاق نار في مطار وسط تركيا 2019-03-26 | 17:12:21

أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي رصاص في مطار مدينة قيصرية وسط البلاد اليوم...

موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس 2019-03-26 | 14:55:24

أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير حول قطاع غزة، داعية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلالبطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة اطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة وفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com