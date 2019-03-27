تمديد أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل سعد جبالي بالطيبة

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي صباح اليوم الاربعاء : "التحقيق في شبهة القتل في الطيبة يوم 13.11.2018. مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا أمر حظر النشر في ملف رقم 18-505146 في القضية بشأن شبهة القتل التي وقعت في الطيبة يوم 13.11.2018. الأمر يحظر نشر اي معلومة من حيثيات التحقيق او اي معلومة التي قد تكشف هوية المشتبهين. صلاحية امر حظر النشر سارية لمدة 15 يومًا حتى يوم 11.4.2019"





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