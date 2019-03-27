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النواب الأردني يطالب بإلغاء اتفاق شراء الغاز من إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع "إسرائيل" عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.



وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن، "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها".


وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل".


وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".


من جهته، قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، عقب تحدث المعشر إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغائها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغائها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية".




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