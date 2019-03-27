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مظاهرات حاشدة وسط حلب ضد قرار ترامب حول الجولان
2019-03-27 08:38:50
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مظاهرات حاشدة وسط حلب ضد قرار ترامب حول الجولان
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