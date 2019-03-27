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ملك الأردن: مستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن"، وأن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية وكل الأردنيين ثابتة بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين.



وأكد الملك خلال اجتماعه في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مع قادة ومدراء الأجهزة الأمنية وعدد من كبار الضباط "أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى رومانيا أمس كان بسبب القدس"، وإن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن".


وأشار الملك، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" إلى أن حديثه عن الدولة الهاشمية خلال الزيارة إلى الزرقاء مؤخرا، كان موجها لمن لديهم شكوك، وقال "أنا كهاشمي كيف أتراجع عن القدس؟! مستحيل. خط أحمر. كلا للوطن البديل، كلا للتوطين".


واستنكر ما يتم تناقله بخصوص صفقة القرن أو الوطن البديل. وقال "كيف؟ ما إلنا صوت؟ نحن الجيش العربي المصطفوي ولنا تاريخنا بالقدس وبفلسطين. ونحن لنا صوت ولنا موقف".


وأشار العاهل الأردني إلى أن جولته التي تبدأ غدا الأربعاء وتشمل المغرب، وإيطاليا، وفرنسا وتونس – لحضور القمة العربية – ستركز على القدس وعملية السلام.




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