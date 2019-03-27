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تناول الفول والبقوليات يوميًا واكتشف ماذا يحدث لجسمك؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتقد الكثيرون أن البقوليات هي السبب في الإصابة بانتفاخ القولون، وهذا يجعلهم يتجاهلون الفوائد التي تحتويها.



لذلم نقدم لك في هذا التقرير أهمية تناول البقوليات والفول يوميا وفقًا موقع "Care2":

1-بناء العضلات


نظرًا لأن البقوليات غنية بالأحماض الأمينية، التي تمثل اللبنات الأساسية للبروتين والعضلات، فإن تناول المزيد منها يعد وسيلة رائعة لتعزيز صحة العضلات وقوتها. وبالطبع، فإنها ليست بديلًا عن تمرين عضلاتك، ولكنها طريقة رائعة لضمان صحة العضلات.


2- زيادة الطاقة


تكثر الكربوهيدرات الصحية في البقوليات مثل الفاصوليا ويؤدي تناولها إلى تعزيز الطاقة والمساعدة في الحفاظ عليها طوال اليوم بفضل محتواها من الألياف والبروتين.


3- علاج الإمساك


تمر الألياف الموجودة في البقوليات بكميات كبيرة عبر الأمعاء، ما يساعد على انتظام التبرز وعلاج الإمساك.


4- تعزيز البريبيوتيك


توفر البقوليات الغذاء للعديد من أنواع البكتيريا المفيدة بمجرد وصول الألياف الموجودة في الحبوب إلى الأمعاء، فيما يعد بروبيوتك من مصادر طبيعية.


5- حماية الأجنة من التشوهات


لأن البقوليات تحتوي على حمض الفوليك، أو فيتامين B9، فعند تناولها أثناء الحمل، تساعد على منع التشوهات في الجنين.


6- تحسين صحة القلب


لأن الفاصوليا هي مصادر جيدة للمغنيسيوم المعدني، فهي تساعد على ضمان صحة القلب. ويساعد المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، ويشارك في تنظيم الوظيفة الكهربائية للقلب.


7- مضادات الأكسدة المقاومة للشيخوخة


إن البقوليات غنية بالمركبات المعروفة باسم البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة المرتبطة بالشيخوخة والمرض.


8- خفض ضغط الدم المرتفع


ربما تكون البقوليات مثل الفول هي أحد الطرق الطبيعية لخفض ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن الأبحاث تظهر أن نقص الزنك من الممكن أن السبب وراء ارتفاع ضغط الدم.


9- توازن الحالة النفسية


يحتاج المخ إلى تناول كربوهيدرات مركبة مثل تلك التي تتوافر في البقوليات حتى يمكن للخلايا العصبية في المخ تحويل الحمض الأميني إلى سيروتونين، الذي يلعب دورا مهما في تحسين الحالة المزاجية للإنسان.




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