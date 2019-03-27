نشر الممثل السوري ​تيم حسن​ صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "​الهيبة الحصاد​" وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر تيم في هذه الصورة مغمض العينين، ونالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم تمنوا له التوفيق والنجاح في الموسم الثالث من مسلسل الهيبة.الجدير ذكره ان مسلسل "الهيبة الحصاد" سيعرض في موسم رمضان المقبل ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين، ابرزهم الفنانة ​سيرين عبد النور​ التي تخوض دور البطولة الى جانب تيم.