كلوب, يكشف, كواليس, حديثه, مع, صلاح,

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كشف الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني، عن...
سربت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد، قميص نادي ريال مدريد الثالث للموسم المقبل...
استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن...
رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...
بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم...
علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم...
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة...
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يتواجد...
لا يزال يوفنتوس، يواصل البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات...