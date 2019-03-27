كلوب, يكشف, كواليس, حديثه, مع, صلاح,

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين بالريدز، قبل مواجهة توتنهام المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "جو جوميز شارك في مران اليوم، ولم يعد مصابا، سيكون متاحا لنا في وقت قريب، لا يزال لديه بعض التدريبات الفردية مثل تشامبرلين".وأضاف: "لقد عاد بعد فترة غياب طويلة امتدت لما يقرب من 15 أسبوعا، لذلك هو يحتاج لبعض التمرينات لاستعادة لياقته، وقدراته الفنية ليكون جاهزا لباقي الموسم".وتعرض جوميز لإصابة أمام بيرنلي في ديسمبر الماضي أبعدته عن الملاعب منذ تلك المباراة، بينما يغيب تشامبرلين عن المباريات منذ أبريل من العام الماضي بسبب إصابته أمام روما بدوري الأبطال، وتعرض لإصابة جديدة في مشاركته الأولى مع فريق الشباب، ويواصل التأهيل من أجل المشاركة في المباريات.وتابع المدرب الألماني: "تشامبرلين متحمس كثيرا، نحن جميعا متحمسون، كانت إصابة في الظهر، ولم تكن خطيرة، يجب ألا يكون شديد الحساسية بعد فترة غياب طويلة، لأنه لديه العديد من التدريبات، ويجب ألا نذكر كل شيء".تصوير - afp