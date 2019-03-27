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محمد داوود رئيسا للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقيم في مكتبة بلدية عرابة امس الثلاثاء انتخابات للجنة العمال والموظفين في بلدية عرابة والذي بلغ عددهم 420 عاملا وموظفا ,بحضور مدير فرع  الهستدروت في الجليل الغربي سامر خلايله وقد تنافس على عضوية اللجنة 11 عضوا لانتخاب اربعة اعضاء بعد اختيار موظفي الخدمات النفسية لفؤاد نصار.


المتنافسون هم :
محمد داوود ,لبنى نعامنه ,مفيد دراوشه ,.هشام عاصله , سمية ياسين ,ابتسام خطيب ,احمد عاصله , عماد خطيب , سهير كناعنه ,حسن بدارنه ومعين عاصله .


واسفرت نتائج الانتخاباتعلى انتخاب كل من : محمد داوود عاصله رئيسا وهشام عاصله سكرتيرا وفؤاد يايسن محاسبا وعضوية لبنى نعامنه وسميه ياسين .






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