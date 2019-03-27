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جوليانا عواضة سيدة الأرجنتين الأولى تتألق في اسبانيا



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جوليانا عواضة هي سيدة الأرجنتين الأولى, زوجة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري, والتي تنحدر من أصول لبنانبة وسورية.



جوليانا طالما تذكر في مقالات النساء الأكثر أناقة, علما ان عائلتها تملك مصلحة كبيرة في مجال الأزياء.



خلال زيارة الملك الاسباني فيليبي وزوجته الملكة ليتيسيا برزت جوليانا بجمال اطلالاتها بحيث انها بسهولة نتافس الملكة ليتيسيا والتي تعتبر من أجمل نساء العائلات المالكة عالميا.


تصوير - afp




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