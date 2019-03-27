حريق, في, مخزن, تابع, لبلدية, رهط, وأضرار, جسيمة,

طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى جانب البحث عن عالقين .هذا ولم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق

شب حريق في مخزن تابع لبلدية رهط فجر اليوم الاربعاء .

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