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حريق في مخزن تابع لبلدية رهط وأضرار جسيمة



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شب حريق في مخزن تابع لبلدية رهط فجر اليوم الاربعاء .


طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى جانب البحث عن عالقين .

هذا ولم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق




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