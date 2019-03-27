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سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".


وينبغي الآن أن تُحدّد رئاسة المجلس التي تتولاها فرنسا خلال شهر مارس، تاريخاً لعقد هذه الجلسة.




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