سوريا, تطلب, اجتماعا, لمجلس, الأمن, بشأن, الجولان,

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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن "القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر...
تعرضت طائرات "بوينغ 737 ماكس" لضربة جديدة، بعد أن اضطرت طائرة من ذات الطراز تابعة...
قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة في عملية السلام للشرق الاوسط، إن إسرائيل...
اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة وسقط شمال...
اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي...
أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي رصاص في مطار مدينة قيصرية وسط البلاد اليوم...
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