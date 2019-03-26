ملادينوف:, نتعاون, مع, مصر, وأطراف, أخرى, للتهدئة, بغزة,

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اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة وسقط شمال...
اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي...
أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي رصاص في مطار مدينة قيصرية وسط البلاد اليوم...
أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير حول قطاع غزة، داعية...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو تسبب في حالة كبيرة من الغضب بعدما...
دان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف...
كثير من المشاهير حول العالم كانت لهم بدايات مختلفة عما وصلوا إليه حاليا، رئيسة...
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات...
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مايك...
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأمريكي...