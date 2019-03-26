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طمرة - اعتقال شاب (25 عامًا) بشبهة محاولة السطو على فرع البريد واطلاق النار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام شاب 25 عاما من طمرة بتسليم نفسه للشرطة حيث يشتبه به بتنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البريد بالمدينة واصابة شخصين خلال اطلاق النار قابل يومين.





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