طمرة - اعتقال شاب (25 عامًا) بشبهة محاولة السطو على فرع البريد واطلاق النار

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قام شاب 25 عاما من طمرة بتسليم نفسه للشرطة حيث يشتبه به بتنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البريد بالمدينة واصابة شخصين خلال اطلاق النار قابل يومين.

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