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منى شندي مصرية الاصل تتولى منصب رئيس أركان القوات البحرية الاسترالية



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تولت منى شندي مصرية الاصل تتولى منصب رئيس أركان القوات البحرية الاسترالية


وقد نجحت في الوصول لهذا المنصب بعدما كانت تقود وحدة صواريخ بحرية بالجيش الأسترالي.


وتعتبر شندي أول سيدة عربية مسلمة محجبة تعمل في منصب رئيسة أركان القوات البحرية الأسترالية، وأول مستشار إستراتيجي للشؤون الإسلامية لرئيس البحرية الأسترالية، وبذلك تعد نموذج ملهم للمرأة والعالم .


وكانت شندي قد هاجرت مع عائلتها من مصر حين كان عمرها 3 سنوات، وحصلت على شهادة البكالريوس في هندسة الأسلحة مع مرتبة الشرف، ونجحت في الوصول الى قيادة وحدة الصواريخ البحرية بالجيش الإسترالي..


قناعتي، وبعد الاختلاط بكثييييير من الجنسيات؛ وبلا شوفينية ، أن الشعب المصري من أفضل العقول ف العالم.. لكن أوجد له مناخا مناسبا.




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