منى, شندي, مصرية, الاصل, تتولى, منصب, رئيس, أركان, القوات, البحرية, الاسترالية,

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قام شاب 25 عاما من طمرة بتسليم نفسه للشرطة حيث يشتبه به بتنفيذ عملية سطو مسلح على...
يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد...
عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على...
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن...
قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار،...
فجعت قرية طرعان ظهر اليوم الثلاثاء بوفاة الماسوف على شبابه أحمد ايمن ابو رحال 27...
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان...
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن السفر في المواصلات العامة بين المدن سيكون...
واصلت المخابرات المصرية اتصالاتها مع الفصائل وحكومة الاحتلال في محاولة لوقف...
قام القاصد الرسولي يرافقه غبطة المطارنة والاساقفة ورجال الدين المسيحين بزيارة...