قرار, قضائي, لبناني, بمسح, الأراضي, المحتلة, المحاذية, للجولان,

إثارة القضاء اللبناني لتلك المسألة جاء بالتزامن مع قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.ويعدّ القرار الثالث من نوعه بعد قرارين بمسح الاراضي المحتلة في بليدا، والعديسة (مرجعيون)، كما نشرت قناة "الميادين".

اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في خراج بلدتي كفر شوبا وشبعا المحاذيتين للجولان السوري المحتل، والطلب سيمهّد لمسح تلك الاراضي على إسم الجمهورية اللبنانية وأسماء المالكين اللبنانيين.

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