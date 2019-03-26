قرار, قضائي, لبناني, بمسح, الأراضي, المحتلة, المحاذية, للجولان,

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أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي رصاص في مطار مدينة قيصرية وسط البلاد اليوم...
أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير حول قطاع غزة، داعية...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو تسبب في حالة كبيرة من الغضب بعدما...
دان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف...
كثير من المشاهير حول العالم كانت لهم بدايات مختلفة عما وصلوا إليه حاليا، رئيسة...
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات...
انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مايك...
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان الرئيس الأمريكي...
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف الرسمي بـ"السيادة الإسرائيلية" على...
دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الاثنين،...