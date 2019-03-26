أشارت الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ في أحد لقاءاتها الى انها تسجل اغنيات زوجها الفنان ​تامر حسني​ حين يكون بالستوديو من باب الاعجاب بها واشارت الى انه يبقى سعيدا بذلك ويحب ان تتواجد معه هي وبناتهما وتابعت: "سجلت اغانيه كلها بصوتي وهذا ليس شيء جديد".

وقد استطاع فيديو كليب اغنية "ناسيني ليه" للفنان المصري تامر حسني ان ينال نسب مشاهدة عالية على قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق وقد شاركته البطولة الممثلة السعودية أسيل عمران.الجدير ذكره أن الفنان تامر حسني يصور حاليا، دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب" من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.