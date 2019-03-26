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رجل يسرق 121 مليون دولار من غوغل وفيسبوك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد كثيرون أنه من الصعب أن تتعرض شركات التقنية العملاقة لعمليات احتيال يدبرها أفراد، لكن هذا الأمر حصل بالفعل، فبين سنتي 2013 و2015، تم خداع شركتي فيسبوك وغوغل فدفعتا عشرات الملايين من الدولارات لمجموعة محتالين.



وفي الأسبوع الماضي، اعترف رجل من ليتوانيا يبلغ من العمر 50 عاما، بضلوعه في عملية الاحتيال التي سرقت 98 مليون دولار من فيسبوك و23 مليون دولار من غوغل.


وأقر إيفالداس ريماسوسكس بعملية الاحتيال أمام القضاء الأميركي، ووجهت إليه محكمة في نيويورك تهم سرقة بيانات، فضلا عن غسل الأموال، ويواجه عقوبة تصل إلى 30 سنة خلف القضبان عند النطق بالحكم في يوليو المقبل.


وبحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن صك الاتهام ، فإن ريماسوسكاس، نصب على الشركتين من خلال انتحال صفة شركة "كوانتا كمبيوتر" التي تربطها عدة عقود بكل من غوغل وفيسبوك.


وذكر المصدر، أن شركتي غوغل وفيسبوك من زبائن الشركة التايوانية التي تعمل في صناعة الإلكترونيات، ونجح المتهم في تزوير عدة وثائق، بفضل تعاونه مع أشخاص لم يجر تحديد هوياتهم.




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