رجل, يسرق, 121, مليون, دولار, من, غوغل, وفيسبوك,

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شهدت سائحة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سريعا جدا لأسد بحر على سمكة قرش...
خلت شركة أبل الأميركية عن إعادة العمل بتصميم هاتفها القديم آيفون إس إي iPhone SE، لكن...
أعلن أحد المستشفيات الأمريكية عن قرب ولادة 9 ممرضات يعملن لديه، حملن تقريبا في نفس...
أخطأ قائد طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، الاثنين، طريقه فهبط في...
أن ينال الإنسان فرصة للعودة إلى الحياة بعد الموت، بالتأكيد ستكون كأنها ولادة من...
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