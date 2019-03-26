فجر الجمعة - بدء العمل رسميا بالتوقيت الصيفي

يبدأ العمل وفق التوقيت الصيفي فجر يوم الجمعة الموافق 29.03.2019 في تمام الثانية بعد منتصف الليل ، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة الى الامام ليتم البدء بالعمل حسب التوقيت الصيفي لهذا العام .

هذا وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم 27.10.2019 الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، حينها سيتم الانتقال للعمل بالتوقيت الشتوي .