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موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير حول قطاع غزة، داعية طرفي النزاع إلى العودة فورا للوقف المستدام لإطلاق النار.



وذكرت الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم على موقعها الرسمي: "تنظر موسكو بقلق بالغ إزاء جولة جديدة من التصعيد الخطير التي تهدد بتجدد النزاع المسلح واسع النطاق ومقتل مدنيين من كلا الطرفين، ومزيد من تفاقم الوضع المتدهور أصلا في قطاع غزة الذي لا يزال على مدى سنين تحت الحصار".


ودعت الخارجية الروسية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إلى ضبط النفس، والعودة فورا إلى النظام المستدام لوقف إطلاق النار.


وشددت الوزارة على أن منع دوامة العنف والتوصل إلى حلول حول غزة وإحلال السلام العادل والمستدام والوطيد في الشرق الأوسط يتطلب استئناف عملية التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.


وجاء هذا البيان على خلفية شن إسرائيل مساء أمس عشرات الغارات على مواقع لحركة "حماس" في غزة، ردا على سقوط صاروخ أطلق من القطاع على تل أبيب، وذلك رغم نفي الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.


وتسود حاليا حالة من الهدوء الحذر المنطقة، بعد أن تمكن الطرفان بوساطة مصرية من التوصل إلى اتفاق "هش" بشأن العودة إلى وقف إطلاق النار.




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