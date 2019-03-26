شخص, يتسلل, بين, المصلين, ويعتدي, على, إمام, مسجد, في, مصر, على, المنبر.., والأخير, يوجه, له, ضربة, قاضية!, (فيديو),

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو تسبب في حالة كبيرة من الغضب بعدما أقدم شخص على الاعتداء على إمام مسجد بالإسكندرية على المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة الماضية.

ووفقا لجريدة "فيتو" المصرية، فوجئ المصلون بمسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية أثناء خطبة الجمعة الماضية، بتقدم أحد الأشخاص نحو المنبر ثم خلعه الحزام الخاص به ومحاولته الاعتداء على إمام المسجد، الذي قام على الفور بضربه بقدمه، وإبعاده عن المنبر، ليتمكن المصلون من السيطرة على هذا الشخص وشل حركته.وأكد الشيخ حاتم الحلاج، إمام المسجد المعتدى عليه، صحة الواقعة وأنه فوجئ بهذا الشخص يحاول الصعود على المنبر وضربه بالحزام أثناء خطبة الجمعة والتي كانت عن المخدرات.وأضاف الحلاج، في تصريحات للصحيفة أنه لا يعرف من هذا الشخص أو سبق أن قابله من قبل، وأن مديرية الأوقاف اتخذت إجراءاتها وقامت بتحرير محضر ضد هذا الشخص والذي ألقي القبض عليه والأمر معروض على النيابة.