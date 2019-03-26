روحاني:, قرار, ترامب, حول, الجولان, اعتداء, استعماري, لا, سابق, له,

دان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، واصفا إياه بالاعتداء الاستعماري الذي لا سابق له.

وقال روحاني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، عددا من الوزراء والمدراء والمسؤولين التنفيذيين: "لم يكن يخطر على بال أحد أن يقوم رجل في أمريكا، ومن جانب واحد، وخلافا للقوانين والقرارات الدولية، بمنح أرض تعود لشعب بلد آخر إلى مغتصب.وأضاف أنه إبان العهد الذي كان يحكم فيه الاستعمار، كانت بعض القوى المستعمرة تقوم بمثل هذه الأعمال وتبادر إلى منح جزء من بلد إلى آخر، متابعا: "في القرن الجاري لم يسبق لأحد القيام بمثل هذا العمل".ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.