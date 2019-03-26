أول, ظهور, إعلامي, لأنغام, مع, زوجها, الجديد,

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كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح،...
توفي الفنان السوري المخضرم، فواز جدوع، وذلك خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل العربي...
اهتمت الصحف العالمية بأزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد تصريحاتها في...
وصفت المطربة اللبنانية إليسا، رد أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،...
هرت النجمة اللبنانية مايا دياب في الحلقة الماضية من برنامج «هيك منغني» بفستان...
كشف الفنان الفلسطيني محمد عسافعن اخبار وأسرار عدة في حياته الفنية والشخصية...
كشف الممثل المصري أحمد عز عن إنضمام الممثلة المصرية غادة عادل لظهور كضيفة شرف...
بعد ان ازدادت التطورات بشأن القضية الفلسطينية مؤخرا، خرجت الفنانة اللبنانية...
أثناء مشاركتها في العرض الأول لـ "ديور" في الشرق الأوسط، ارتدت الفنانة أسيل...
وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة للجمهور ولزملائها الفنانين اوضحت...