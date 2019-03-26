دي جي - المهنة السابقة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

كثير من المشاهير حول العالم كانت لهم بدايات مختلفة عما وصلوا إليه حاليا، رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، واحدة من هؤلاء، خاصة بعد تسليط الضوء عليها بصورة كبيرة عقب أحداث إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، الذي راح ضحيته حوالي 50 شخصًا وأصيب العشرات.

جاسيندا قبل وصولها إلى هذا المنصب الذي تشغله حاليا، لتكون أصغر رئيسة حكومة في العالم، وثالث امراة تتولى المنصب في بلدها، كان لديها مسيرة مهنية مليئة بالمفاجأت، فقبل أن تصبح نائبة في حزب العمال عام 2014، كانت معروفة باسم “دي جي” جاسيندا أرديرين.رئيسة الحكومة النيوزلندية، انتشرت لها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعمل كمنسقة أغاني في مهرجانات موسيقية.. ووفقا لوسائل إعلام أسترالية فإنها اعتلت منصة المسرح العام الماضي وشاركت في أحد المهرجانات في أوكلاند.جاسيندا قالت في تصريحات سابقة: أتذكر جيداً كيف كنت أعاني من أضرار في السمع، خاصة في أذني اليسرى نتيجة عملي كمنسقة أغاني.