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جيسي عبدو تكشف سبب لقائها محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، حقيقة الصورة التي نشرت لها مع اللاعب محمد صلاح، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.



جيسي، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا متواجدة في دبي لتصوير مسلسلي الجديد، وعلمت من صديق مشترك عن تواجد صلاح في دبي، وما لا يعلمه الكثيرون، أنني شاركت في مسلسل (سك على أخواتك) مع علي ربيع في رمضان الماضي، وكان صلاح من أشد المعجبين بالمسلسل».


وأضافت: «ذهبت لمكان تواجد محمد صلاح لأشكره، فنظر إليّ وسألني إن كنا تقابلنا من قبل، وأخبرته أنني كنت في المسلسل، وكان محترم للغاية، وتحدثنا سريعا عن الكرة والمسلسل والتقطنا صورا معا».


وتابعت: «الفتاة التي احتضنت صلاح ليست أنا، هي فتاة أخرى وهذا واضح من الثياب والشعر».


يذكر أن مسلسل «سك على أخواتك»، بطولة علي ربيع، وصلاح عبدالله، وسلوى خطاب، وصبري فواز، وكريم عفيفي، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، وهادى الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبده، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان، وهو أول بطولة مطلقة لعلي ربيع.




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