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أسد بحر ينقض على قرش مفترس والطيور تنتظر نصيبها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت سائحة من الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سريعا جدا لأسد بحر على سمكة قرش ثلاثية الأسنان في مياه كاليفورنيا.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في خليج سان فرانسيسكو، عندما كانت، توري غورمان، عائدة على متن قارب من مسابقات السباحة وشهدت "جزءا من حياة المفترسين".


ويظهر المقطع الذي صورته المرأة كيف عض أسد البحر سمكة القرش بسرعة كبيرة، وضرب بها سطح الماء بينما كانت الطيور تحلق فوقهما.


وقال خبير مركز الثدييات البحرية في كارا فيلد، إن أسود البحر لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، ويمكن أن تشكل خطرا على البشر.


ونصح الخبير عشاق السباحة والرياضات المائية بالابتعاد عن هذه الحيوانات المفترسة، التي يمكنها أن تقضي على حياة أي مخلوق في دقائق.




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