تناول, نصف, بصلة, يوميا, ينقذ, حياتك, من, مرض, قاتل,

وجدت دراسة جديدة أن تناول نصف بصلة في اليوم يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووجد العلماء أن تناول ما لا يقل عن 44 غراما من البصل الأخضر والثوم يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض القاتل.وفي دراسة شملت 1666 رجلا وامرأة، ممن يتناولون 74 غراما من البصل في اليوم (نصف بصلة متوسطة الحجم)، تبين أنهم أقل عرضة بنسبة 79% للإصابة بسرطان الأمعاء، مقارنة بالذين يتناولون كميات أقل من البصل.وقال معد التقرير، الدكتور زي لي، من المستشفى الأول في جامعة الطب الصينية: "يبدو أنه كلما زادت كمية استهلاك البصل والثوم، باتت الحماية من السرطان أفضل".وقال الباحثون إن البصل يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، يمكنها الحماية من السرطان، ولكنهم أوضحوا أن عملية الطهي تقلل من الفائدة المتوقعة.وأشارت سوزانا براون، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، إلى ضرورة تركيز الناس على نظامهم الغذائي ككل، عندما يتعلق الأمر بالحمية والوقاية من السرطان.