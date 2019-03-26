والد, نيمار, يكشف, حقيقة, انتقال, نجله, لصفوف, ريال, مدريد,

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رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...
بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم...
علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم...
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة...
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يتواجد...
لا يزال يوفنتوس، يواصل البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات...
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يصر على...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن انتقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان...