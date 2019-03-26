تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-26 14:55:24 موسكو: التصعيد في غزة يهدد بعواقب وخيمة وعلى الطرفين ضبط النفس |  2019-03-26 14:55:27 روحاني: قرار ترامب حول الجولان اعتداء استعماري لا سابق له |  2019-03-26 13:55:33 صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء |  2019-03-26 14:15:33 "لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم |  2019-03-26 14:15:21 أبل "تصفّي" هواتف آيفون بسعر غير مسبوق |  2019-03-26 13:34:32 نتنياهو واصفا زيارته لواشنطن بالتاريخية: حققت ما كنا نسعى إليه منذ 50 عاما |  2019-03-26 13:00:37 حماس: غزة ومقاومتها عصية على الانكسار |  2019-03-26 13:00:50 أمريكا - حمل جماعي لـ9 ممرضات يعملن في قسم واحد |  2019-03-26 11:22:12 طرعان تفجع بوفاة احمد أيمن ابو رحال 27 عاما متأثرا بجراحه اثر حادث طرق قرب دالية الكرمل قبل اسبوع |  2019-03-26 11:30:41 عون : الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب |  2019-03-26 11:30:31 نتنياهو يُهدد :ردنا كان قويا ولن نتردد في اجتياح غزة |  2019-03-26 11:30:42 بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا |  2019-03-26 10:18:03 لافروف: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي |  2019-03-26 10:04:03 إليسا ترد على أفيحاي أدرعي : محتل وقح.. بلوك |  2019-03-26 10:00:38 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

والد نيمار يكشف حقيقة انتقال نجله لصفوف ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




استبعد والد نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي رحيل نجله عن النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا أنه ينوي تمديد عقده.


ويرتبط نيمار الذي يتعافى حاليا من إصابة في قدمه تعرض لها في 23 يناير الماضي، مع باريس سان جرمان بعقد حتى عام 2022، وربطته العديد من الشائعات بترك نادي العاصمة خصوصا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.


وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب في مقابلة طويلة مع موقع "يو أو إل" البرازيلي اليوم الاثنين "من المحتمل جدا ألا يغادر. إنه في سنته الثانية من العقد، وما زال لديه ثلاثة أعوام، ونحن بالفعل بصدد التوجه إلى تمديده".


وأضاف "كان اسمه موضوع تكهنات منذ كان عمره 17 عاما، عندما استهل مشواره الرائع لدى المحترفين. لم ينتقل سوى مرتين فقط، ولكننا نعيش وسط التكهنات منذ عشر سنوات".


وترك نيمار ناديه سانتوس البرازيلي للانضمام إلى برشلونة الإسباني في عام 2013، قبل الانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان عام 2017 في أغلى صفقة في التاريخ (222 مليون يورو).


وكان نيمار أعلن مطلع مارس الحالي في مقابلة مع قناة "غلوبو" البرازيلية أنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل.


وقال وقتها "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدا في باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شيء ممكن".


وأضاف "أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد، استرخوا قليلا. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان (اللعب) لبرشلونة. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه".




كلمات متعلقة

والد, نيمار, يكشف, حقيقة, انتقال, نجله, لصفوف, ريال, مدريد,

تابعونــا

هازارد يحسم مسألة انتقاله إلى ريال مدريد هازارد يحسم مسألة انتقاله إلى ريال مدريد 2019-03-26 | 14:15:27

رد لاعب تشلسي، إيدن هازارد، على التقارير الصحفية، التي ذكرت ، أن النجم البلجيكي...

زيدان يحبط تحركات ليفربول.. ويتمسك بأسينسيو زيدان يحبط تحركات ليفربول.. ويتمسك بأسينسيو 2019-03-26 | 13:00:36

بعد أن كثر الحديث في الفترة الماضية عن رحيل لاعب وسط فريق ريال مدريد، النجم...

رونالدو يتحدث عن إصابته ويكشف فترة غيابه عن الملاعب رونالدو يتحدث عن إصابته ويكشف فترة غيابه عن الملاعب 2019-03-26 | 11:30:54

علق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم...

280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد 280 مليون يورو لضم مبابي الى ريال مدريد 2019-03-26 | 10:00:38

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغا قياسيا في عالم...

والدة صلاح تعلق على صورة فتاة في أحضان الفرعون والدة صلاح تعلق على صورة فتاة في أحضان الفرعون 2019-03-26 | 08:21:21

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة...

"ماركا" الإسبانية: زيدان بدأ "عملية مبابي" "ماركا" الإسبانية: زيدان بدأ "عملية مبابي" 2019-03-25 | 20:00:46

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي يتواجد...

يوفنتوس يحدد بدائل مارسيلو يوفنتوس يحدد بدائل مارسيلو 2019-03-25 | 15:50:47

لا يزال يوفنتوس، يواصل البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات...

ماني إلى ريال مدريد.. الصفقة المنتظرة ماني إلى ريال مدريد.. الصفقة المنتظرة 2019-03-25 | 14:50:04

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يصر على...

نصف مليار يورو تجبر يوفنتوس على التفاوض مع ريال مدريد نصف مليار يورو تجبر يوفنتوس على التفاوض مع ريال مدريد 2019-03-25 | 13:15:34

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

راتب مبابي في البرنابيو .. رقم لم يصل إليه أي مدريدي راتب مبابي في البرنابيو .. رقم لم يصل إليه أي مدريدي 2019-03-25 | 12:00:47

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن انتقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حنان الحروب الفلسطينية افضل معلم في العالم تفوز جائزة دبي القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة اعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة امطار متفرقة منتصف الصيف فصل تساقط سقوط مركز البلاد انخفاض درجة الحرارةعلي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية سطو مسلح على فرع بنك البريد في كريات يام خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةسكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com