محاضرة, الصحفي, فرات, نصّار, في, فرع, مزراحي, طفحوت, كفر, قاسم,

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع كفر قاسم، يوم الاثنين الموافق 15/04/2019، الساعة 19:30، مع فرات نصّار، إعلامي ومراسل الشمال لشركة الأخبار، في محاضرة بعنوان: "من عالم مراسل إخباري". يأخذ فرات المشاركين بمحاضرته المثيرة للاهتمام الى رحلة بحياة مراسل شركة الأخبار حول التحقيق الذاتي في عالم الإعلام، التعدّدية الثقافية والوحدة والمساواة والتسامح ووظيفة الصحافة وعالم الإعلام في تمثيل المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. تتخلل المحاضرة نماذج عديدة لتقارير من عالم الأخبار.

تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 26 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف.