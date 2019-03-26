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صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على بندقية منوع كار جوستاف مخبأة في ساحة العاب بروضة اطفال في القرية .


وتم مصادرة السلاح وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ليس قبل ان تتاكد الشرطة من عدم وجود اسلحة اخرى مخبأة في ساحة الروضة او داخلها .





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