صور - العثور على بندقية كارل جوستاف مخبأة في ساحة العاب روضة اطفال بجسر الزرقاء

عثرت الشرطة في لواء الساحل خلال تفتيش اجرته امس الاثنين في بلدة جسر الزرقاء على بندقية منوع كار جوستاف مخبأة في ساحة العاب بروضة اطفال في القرية .

وتم مصادرة السلاح وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ليس قبل ان تتاكد الشرطة من عدم وجود اسلحة اخرى مخبأة في ساحة الروضة او داخلها .