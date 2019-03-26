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"لا مدارس بعد اليوم".. زراعة عقل "غوغل" تلغي التعليم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبير في مجال الذكاء الصناعي إن زراعة عقل صناعي يمكن أن تحل محل التعليم، وتلغي الحاجة إلى المدارس وتزيد من مستوى الذكاء وتجعله "خارقا" ومتفوقا.



ويعتقد الخبير نيكولاس كايرينوس أن الذكاء الصناعي سوف يحسن من حياة الناس بشكل جذري، ويحول طريقة التعلم والتعليم بصورة جوهرية، وفقا لتقرير خاص لصحيفة ديلي ستار البريطانية.


وقال مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "فاونتيك إيه آي" إنه يعمل على "تثوير" الذكاء الصناعي للتعليم الشخصي الخاص.


وأوضح أن مجالات التركيز حاليا هي التعليم الشخصي، أي محاولة إخراج التعليم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسحبه من التداول بحيث يصبح بإمكان أي شخص أن يتعلم أي شيء بواسطة الذكاء الصناعي.


وقال إن أي شخص بين 8 أعوام و80 عاما، وفي أي مكان على الأرض يمكنه بواسطة الذكاء الصناعي أن يتعلم أي شيء تقريبا.


وشدد على أن الأمر في غاية الخصوصية الشخصية، لذلك فإن كلما زاد ما يحصل عليه المرء من ذكاء صناعي زاد تكيفه على أنماط التعليم المختلفة.


وأوضح نيكولاس أن أداة التعليم الجديدة قد تنهي فكرة أو مفهوم المدرسة كما نعرفها كليا، وتنهي فكرة الحفظ والتلقين، حيث يتم تعليم الحقائق وتكرارها ثم نسيانها.


وقال نيكولاس إن هذه الطريقة في التعليم "ليست تعليما".




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